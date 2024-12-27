Купить лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» проще всего онлайн. Сделать это можно на сайте, через фирменное приложение или с помощью СМС. Продажа электронных билетов ведется почти до самого розыгрыша 1 января 2025 года.

Главный приз новогоднего тиража «Новогодний миллиард» — 1 миллиард рублей. Его может получить как один счастливчик, так и несколько, в этом случае они разделят выигрыш на равные части. Всего в «Новогоднем миллиарде» 1 января 2025 года разыграют около 3 миллиардов рублей.

Как купить билеты «Новогоднего миллиарда» в интернете

Электронные лотерейные билеты можно купить на официальном сайте государственного распространителя лотерей «Столото», а также в фирменном мобильном приложении. Также доступна покупка с помощью СМС.

Вне зависимости от выбранного способа покупки, стоимость билета тиража №1604 «Новогодний миллиард» составляет 150 рублей. Однако стоит учитывать, что на сайте или в приложении «Столото» нельзя купить электронный билет «Новогоднего миллиарда» без регистрации.

Для создания профиля на сайте «Столото» необходимо нажать на кнопку «Вход и регистрация». Проще всего войти на сайт по номеру телефона и коду, который придет после ввода номера в СМС-сообщении.

Есть и альтернативные способы — можно авторизоваться по адресу электронной почты, профилю в «Яндекс ID» или «VK ID».

После авторизации надо открыть список всех лотерей и выбрать «Русское лото», а затем тираж «Новогоднего миллиарда» в 2025 году — №1604.

Электронные билеты «Новогоднего миллиарда» на тираж №1604 будут продаваться до 1 января, возможность покупки заблокируют в 11.00 по московскому времени.

При переходе на страницу с тиражом покупатель увидит список лотерейных билетов. В каждом купоне по 30 чисел — два игровых поля по 15 чисел в диапазоне от 1 до 90. Можно выбрать любой из представленных билетов, либо нажать «Другие билеты», после чего список обновится.

Как оплатить электронный билет «Новогоднего миллиарда»

Пополнить кошелек в личном кабинете можно с помощью банковской карты, со счета телефона, SberPay, QIWI, ЮMoney и «Альфа-Клик». «Столото» рекомендует проводить оплату билетов по QR-коду, используя СБП, однако можно выбрать иное, нажав «Все способы оплаты».

Приложение «Столото» из-за ажиотажа не всегда может обрабатывать покупки Фото: © Sibnet.ru

Перед оплатой купона нужно обязательно проверить тираж — «Новогодний миллиард» разыграют в рамках 1604 тиража.

После приобретения информация о купленном лотерейном билете хранится в личном кабинете.

Покупка по СМС

Еще один способ поучаствовать в праздничном тираже «Новогоднего миллиарда» — купить электронный лотерейный билет по СМС. Для покупки билета лотереи «Русское лото» надо отправить код «РЛ» на номер 1246.

Стоимость СМС у оператора «Билайн» ноль рублей, у остальных 1,7 рублей. Также операторы списывают комиссию за предоставление услуги. Размер комиссии — от 6,5% до 16,25% в зависимости от оператора.

По умолчанию средства списываются с баланса телефона, если к коду «РЛ» через пробел добавить букву «С», то деньги спишутся с кошелька «Столото», привязанного к данному номеру телефона.

Важный нюанс. В функционале покупки лотерейного билета по СМС нет возможности выбрать тираж, поэтому билет покупается на ближайший розыгрыш. Таким образом, возможность приобретения купона «Новогоднего миллиарда» по СМС появляется только за неделю до тиража.

Дополнительные опции цифровых билетов

При покупке электронного билета «Русского лото» доступны дополнительные опции. Так, можно использовать мультиставку — в этом случае будут одновременно приобретены до 300 билетов, что повысит шансы на итоговый выигрыш.

Если выбрать «все числа», то в корзину автоматически добавится пять билетов, в которых есть все числа от 1 до 90. Выбор дополнительной опции «свои числа» позволит вручную проставить в электронном лотерейном билете «Новогоднего миллиарда» до семи произвольных чисел.