Тираж национальной лотереи «Русского лото» с розыгрышем «Новогоднего миллиарда» состоится 1 января 2025 года. На этот раз разыграют более 3 миллиардов рублей — это рекорд. Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»? И есть ли у них преимущества перед цифровыми?

Фото: © Sibnet.ru

Помимо главного приза в «Новогоднем миллиарде» в размере 1 миллиарда рублей в 2025 году будут разыграны не менее 100 призов по 1 миллиону рублей. Розыгрыш новогоднего тиража №1604 пройдет в прямом эфире на НТВ 1 января в 15.30 по московскому времени.

Куда идти за билетом «Новогоднего миллиарда»

Адреса точек продаж билетов «Новогоднего миллиарда» в 2024 году можно найти на официальном сайте «Столото». Для этого необходимо указать свой город, после чего сервис автоматически покажет ближайшую точку.

По стране таких точек продаж более 40 тысяч — поэтому ответ на вопрос, где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда», достаточно объемный. Их продают как в фирменных магазинах «Столото», так и на кассах продуктовых сетевых магазинов, на заправках, в салонах связи.

Где купить билеты «Новогоднего миллиарда»:

в фирменных лотерейных киосках «Столото»

в магазинах «Пятерочка», «Магнит», «Красное и Белое», «Лента», «Дикси», «Перекресток», «Бристоль», «Монетка», «Окей», «Детский мир» и FixPrice

на маркетплейсе Ozon

на АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть»

в отделениях «Почты России»

в салонах сотовой связи МТС, Билайн, Ростелеком

Фото: © Sibnet.ru

При покупке бумажного билета «Новогоднего миллиарда», как и любого другого розыгрыша «Русского лото», необходимо обязательно сохранить чек — без него могут возникнуть проблемы с получением выигрыша. Чтобы чек не затерялся, есть простой лайфхак — скрепить лотерейные билеты и чек степлером.

Сколько стоит билет «Новогоднего миллиарда»

Бумажные и цифровые лотерейные билеты «Новогоднего миллиарда» на тираж №1604 стоят одинаково — 150 рублей. При физической покупке в точке продаж не ошибиться с тиражом «Русского лото» поможет фирменное оформление «Новогоднего миллиарда».

Фото: © Sibnet.ru

Продажи бумажных билетов завершатся в 20.00 по московскому времени 31 декабря 2024 года. По правилам, все напечатанные типографские билеты «Новогоднего миллиарда» до старта розыгрыша уничтожат.

Чем лучше бумажные лотерейные билеты

Несмотря на «архаичность», напечатанные лотерейные билеты имеют определенные преимущества перед цифровыми. Во-первых, они удобнее игрокам, которые не имеют постоянного доступа к интернету.

Во-вторых, физический предмет, который можно подержать в руках, создает более сильную эмоциональную связь с лотереей и усиливает ожидание результатов.

К тому же, для многих людей покупка бумажных лотерейных билетов связана с детскими воспоминаниями или семейными ритуалами.

Подарочные тубусы с билетами «Новогоднего миллиарда» Фото: © Sibnet.ru

Наконец, бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» — хороший вариант подарка на Новый год. В магазинах «Столото» доступны специальные наборы — конверты с шестью билетами, тубусы с 12 билетами, а также «золотые коробочки», в которых 21 билет на 1604-й тираж.

Главное преимущество: Владельцы бумажных билетов новогоднего тиража смогут претендовать на дополнительные призы.

Для этого достаточно с 10 по 31 декабря прибрести любой набор с билетами «Новогоднего миллиарда» — конверты, тубусы или «золотые коробочки». Каждый билет из наборов участвует в розыгрыше 2,5 миллиона рублей.

Этот дополнительный розыгрыш на 1604 тираж «Русского лото» пройдет 16 января 2025 года, поэтому после основного мероприятия бумажные билеты «Новогоднего миллиарда» из наборов нужно обязательно сохранить до этой даты.

Как вид билета влияет на шансы выиграть

Шансы сорвать джекпот получат даже обладатели единственного билета «Новогоднего миллиарда» — при этом неважно, где и каким способом человек его купил. А также — покупал его сам или получил в подарок.