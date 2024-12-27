Лотерейный билет «Новогоднего миллиарда» — отличный вариант «быстрого» подарка на Новый год — уже 1 января получатель презента может стать обладателем миллиарда. Подарочные наборы бумажных билетов найти легко — они продаются во множестве мест до вечера 31 декабря. А оформить в подарок электронный билет еще проще.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января 2025 года в 15.30 по московскому времени. Всего в праздничном тираже №1604 разыграют более 3 миллиардов рублей, главный приз составит 1 миллиард рублей.

Как купить цифровой билет «Новогоднего миллиарда» в подарок

Самый простой способ подарить электронный билет «Русского лото» — при покупке на сайте или в фирменном приложении выбрать опцию «купить в подарок». После этого останется ввести номер телефона человека, которому приобретается подарочный лотерейный билет.

Главное преимущество такого варианта — гибкость, можно подарить практически любое количество билетов «Новогоднего миллиарда», от одного до тысячи.

Однако в таком способе мало презентабельности. Получателю просто придет СМС о подарке.

Эффектней можно порадовать друга или родственника с помощью фирменного сервиса «Столото» под названием «Подари билет».

Сервис «Подари билет» сначала предложит выбрать открытку Фото: © скриншот сайта «Столото»

На первом этапе здесь потребуется выбрать страницу «Тот самый миллиард» и создать персонализированный набор — добавить к билетам новогоднюю открытку с поздравлением. После этого нужно определиться с количеством билетов.

Минимальный набор состоит из трех подарочных билетов «Русского лото», он обойдется в 450 рублей. Также есть наборы из шести, 12 и 21 билета. Максимальный набор включает 30 электронных билетов «Новогоднего миллиарда», он стоит 4,5 тысячи рублей.

Варианты праздничных наборов «Новогоднего миллиарда» Фото: © скриншот сайта «Столото»

После выбора подарочного пакета останется указать номер телефона получателя, нажать «Оплатить», выбрать способ оплаты и подтвердить покупку. Получатель получит СМС, после чего сможет зайти на сайт или в приложение, чтобы «распаковать» подарок.

Как купить в подарок бумажный билет «Новогоднего миллиарда»

Еще один вариант подарка — бумажный лотерейный билет «Новогоднего миллиарда». Купить его можно в фирменных магазинах «Столото», на кассах продуктовых сетевых магазинов, заправках, в салонах связи.

Однако одинокий купон достойным подарком назвать сложно, поэтому в качестве подарка лучше использовать специальные наборы — конверты с шестью билетами, тубусы с 12 билетами, а также «золотые коробочки», в которых сразу 21 билет.

Подарочные наборы «Новогоднего миллиарда» Фото: © Sibnet.ru

Кстати, владельцы таких наборов «Новогоднего миллиарда» смогут претендовать на дополнительный приз — каждый билет из наборов участвует в розыгрыше 2,5 миллиона рублей. Он состоится 16 января 2025 года и фактически станет дополнительным для тиража №1604.

Что еще нужно знать

Даже если у человека, которому подарили лотерейные билеты, нет личного кабинета «Столото», подарок не затеряется — как только получатель зайдет в аккаунт по номеру телефона, то сразу увидит подаренные купоны «Новогоднего миллиарда».

Купить в подарок электронные билеты «Новогоднего миллиарда» на тираж №1604 можно будет до 11.00 по московскому времени 1 января. Стоимость обычных и подарочных купонов одинакова — 150 рублей.

Бумажные билеты можно приобрести в точках продаж до 20.00 по московскому времени 31 декабря 2024 года.