Силуанов назвал сроки стабилизации рубля

Падение курса рубля произошло после введения санкций против «Газпромбанка», ситуация стабилизируется через «неделю-две», заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Речь идет о том, что вся эта ситуация с рублем сложилась после того, как санкции были приняты в отношении нашего основного банка — участника внешнеэкономических расчетов», — объяснил министр.

По его словам, в настоящее время российские участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Как только этот процесс будет завершен, курс стабилизируется.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 5 декабря 2024 года, составляет 104,23 рубля. При этом 29 ноября курс достигал 109,58 рубля. После этого доллар стал медленно дешеветь.