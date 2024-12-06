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«MiXX Вместе» для ребенка: развлечения, учеба и защита

Источник:
Sibnet.ru
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Семейная подписка «MiXX Вместе» Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru
Семейная подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома — настоящий конструктор из цифровых сервисов для родителей дошкольников, а также школьников младших и средних классов. Как она работает, какие сервисы будут доступны детям и чем они полезны?

Владелец подписки «MiXX Вместе» оформляет ее на свой номер, после чего формирует семейную группу — максимум из пяти человек. Каждому присваиваются роли: «взрослый» или «ребенок». Для взрослых основные функции — контроль и безопасность, для детей — образование и развлечения.

Что в подписке «MiXX Вместе» полезно ребенку:
  • Wink Дети
  • ГусьГусь
  • Лицей
  • Литрес
  • Фоксфорд
  • Запрет развлекательных услуг
  • Kaspersky Safe Kids
  • Безопасный домашний интернет
  • ROSTIC`S
  • Lamoda
  • Сюрприз (новое каждый месяц)

 «Wink Дети»

Это персональный детский кинотеатр от Ростелекома, где только мультики и любимые каналы без скучных и непонятных фильмов для взрослых. Здесь разрешают хоть сто раз подряд выбрать любимую серию. А еще можно потренировать интеллект, выполняя интерактивные развивающие задания.

«Wink Дети» покажет любимые мультфильмы
«Wink Дети» покажет любимые мультфильмы
Фото: © Sibnet.ru

Лицей

Образовательная платформа «Лицей» от Ростелекома — как крутая шпаргалка для школы. Можно узнать или повторить все самое важное без скучного переписывания из тетради отличника. Объяснения учителя можно ставить на паузу или отматывать назад. И в итоге стать умнее всех на контрольной, заслужив уважение родителей и класса.

Литрес

Целых 200 тысяч книг в онлайн-библиотеке, включая приключенческую классику — настоящий «портал» в мир приключений. Ребенок сможет путешествовать по другим планетам, подружиться с драконами или примерить роль супергероя. 

А если читать не хочется, можно послушать аудиокниги — это позволит одновременно заниматься другими делами. Кроме того, ученые утверждают, что прослушивание чтения успокаивает нервную систему, что совсем не лишнее для маленьких непосед.

Гусьгусь

В развлекательно-образовательном приложении от проекта Arzamas можно слушать крутые подкасты и узнавать самые разнообразные факты, валясь на диване. Это как YouTube, но только для ушей — с ним становишься умнее, даже если лень открыть книжку.

«Гусьгусь» одновременно развлекает и учит
«Гусьгусь» одновременно развлекает и учит
Фото: © Sibnet.ru

Kaspersky Safe Kids

Приложение от знаменитой «Лаборатории Касперского» — не про «контроль», а про безопасность. Родители всегда знают, где ребенок находится — и в итоге не донимают звонками. К тому же оно поможет не залипнуть в игрушку на несколько часов и можно будет вовремя сделать все домашние задания.

Безопасный домашний интернет 

Интернет способен напугать или научить опасным вещам. С подпиской «MiXX Вместе» браузер в домашней сети Ростелекома станет безопасным и никогда не покажет ребенку страшное видео или опасный ресурс в Сети.

Запрет развлекательных услуг

По незнанию можно подключить на своем смартфоне платные развлекательные сервисы — родители будут очень недовольны. Блокировка приема и отправки платных SMS на короткие номера развлекательных сервисов защитит от такого неприятности.

Выгодные предложения партнеров

Попробовать на выбор любое блюдо ROSTIC’S можно будет за 1 рубль трижды в месяц — при покупке от 399 рублей. В онлайн-магазине Lamoda станет доступна скидка до 2500 рублей на детские товары. А репетитор в онлайн-школе «Фоксфорд» сделает скидку 20%.

Подведем итоги. «MiXX Вместе» — настоящий «подписочный» конструктор для семьи с детьми, где все участники найдут полезный сервис. Дети смогут не только «прокачать» мозг и овладеть новыми знаниями, но и получить доступ к бесконечному и безопасному набору развлечений.

Подписка-конструктор стоит только 300 рублей. А протестировать ее можно бесплатно — 90 дней.

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Жизнь #Интернет #Интернет #Потребитель
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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.