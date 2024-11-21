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Почему время течет только вперед

Источник:
Sibnet.ru
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Наука пока не может убедительно объяснить, почему время течет исключительно вперед. Существует только одно объяснение этому феномену — энтропия.

В обыденном сознании представляется само собой разумеющимся, что стрела времени направлена вперед и ее нельзя повернуть назад. Но науке нужно объяснение, почему происходит так, а не иначе.

Фундаментальные законы физики работают при любом направлении движения времени. Физик-теоретик Шон Кэрролл YouTube-канале MinutePhysics попытался ответить на вопрос, почему в жизни стрелки часов нельзя обратить вспять.

Кэррол пришел к выводу, что это связано с энтропией — показателем беспорядка в закрытой системе. Чем больше беспорядка, тем выше энтропия. Иными словами, когда стакан разбивается или размешивается в кофе кислое молоко — энтропия растет.  

Второе начало термодинамики утверждает, что в изолированной системе энтропия либо остается неизменной, либо возрастает. Это значит, что стакан не может вновь собраться из осколков, а кислое молоко не может отделиться от кофе.

Разворот стрелы времени назад означал бы снижение энтропии, что противоречило бы второму началу термодинамики.

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