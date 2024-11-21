Почему время течет только вперед

Наука пока не может убедительно объяснить, почему время течет исключительно вперед. Существует только одно объяснение этому феномену — энтропия.
В обыденном сознании представляется само собой разумеющимся,
что стрела времени направлена вперед и ее нельзя повернуть назад. Но науке нужно
объяснение, почему происходит так, а не иначе.
Фундаментальные законы физики работают при любом направлении
движения времени. Физик-теоретик Шон
Кэрролл YouTube-канале
MinutePhysics попытался ответить на вопрос, почему в жизни стрелки часов нельзя
обратить вспять.
Кэррол пришел к выводу, что это связано с энтропией — показателем
беспорядка в закрытой системе. Чем больше беспорядка, тем выше энтропия. Иными
словами, когда стакан разбивается или размешивается в кофе кислое молоко — энтропия
растет.
Второе начало термодинамики утверждает, что в изолированной
системе энтропия либо остается неизменной, либо возрастает. Это значит, что
стакан не может вновь собраться из осколков, а кислое молоко не может отделиться
от кофе.
Разворот стрелы времени назад означал бы снижение энтропии, что
противоречило бы второму началу термодинамики.