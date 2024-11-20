Дворник из Новосибирска выиграл в моментальную лотерею 24 млн рублей

Дворник из Новосибирска Константин Охременко выиграл в моментальную лотерею 24 миллиона рублей, сообщила пресс-служба «Столото».

Мужчина участвует в моментальных лотереях от «Столото» уже два года, он несколько раз выигрывал призы по 2 тысячи рублей.

«Я люблю именно моменталки: яркий дизайн сразу бросается в глаза. В тот день я купил 10 билетов: взял по несколько штук сверху, снизу и из середины пачки», — рассказал Охременко.

Он стер защитный слой, не отходя от фирменного магазина. А поняв, что один из билетов оказался с миллионами, попросил продавца проверить его.

Сибиряк работает дворником. Свободное время мужчина проводит с близкими: супругой, дочерью, двумя внуками и зятем. До армии победитель увлекался хоккеем — играл за молодежную команду города. Сейчас мужчина следит за успехами спортсменов по телевизору и болеет за ХК «Сибирь».

Выигрыш собирается потратить на близких, а также сделать к своему дому пристройку.