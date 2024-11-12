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Су-57 восхитил зрителей на авиасалоне в Китае. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей, сообщила «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).

ОАК впервые представила за рубежом перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э. Самолет примет участие в летной программе выставки, посетители могут ознакомиться с машиной на статической стоянке.

Су-57 уже успел удивить зрителей на тренировках летной программы выставки. «Не каждый современный самолет в состоянии исполнять такие фигуры в небе», — написали с выставки эксперты ЦАСТ.


Сегодня Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения в зоне СВО.

Эксперты отмечают, что Су-57 сегодня успешно воюют на Украине и выигрывают противостояние с ЗРК Patriot, наглядно демонстрируя, пожалуй, главное свойство истребителя пятого поколения — способность эффективно действовать в «оспариваемом» воздушном пространстве».

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