Археологи Национального института антропологии Мексики обнаружили под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в древнем городе Митла пустоты глубиной до 30 метров, связанные с преданием о портале в царство мертвых.

Пустоты не похожи на подвалы, поскольку тянутся далеко за пределы периметра здания. Они соединяются в сеть, простирающуюся под городом, приводит РИА Новости отчет археологов.

Эта находка подтверждает древнее предание индейцев-сапотеков, которое они оставили своим потомкам — майя и ацтекам. Ученым известно, что в подземелье совершали человеческие жертвоприношения. У некоторых капищ находили останки детей.

Согласно хроникам Франсиско де Бургоа, там находилось место для жертвоприношений и усыпальницы правителей, а за ними начинался «загробный мир».

Когда-то на месте церкви Сан-Пабло-Апостол стоял сапотекский храм, а под ним — глубокие и длинные тоннели. Именно там, утверждал де Бургоа, жрецы проводили свои страшные ритуалы.

Название города Митла переводится как «место мертвых». Там селились жрецы и царедворцы. После прихода испанцев древнее святилище разрушили, вход в подземелье замуровали и возвели на этом месте церковь Сан-Пабло-Апостол.