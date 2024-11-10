Археологи Национального института антропологии Мексики обнаружили
под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в древнем городе Митла пустоты
глубиной до 30 метров, связанные с преданием о портале в царство мертвых.
Пустоты не похожи на подвалы, поскольку тянутся далеко за
пределы периметра здания. Они соединяются в сеть, простирающуюся под городом, приводит
РИА Новости отчет археологов.
Эта находка подтверждает древнее предание
индейцев-сапотеков, которое они оставили своим потомкам — майя и ацтекам.
Ученым известно, что в подземелье совершали человеческие жертвоприношения. У
некоторых капищ находили останки детей.
Согласно хроникам Франсиско де Бургоа, там находилось место
для жертвоприношений и усыпальницы правителей, а за ними начинался «загробный
мир».
Когда-то на месте церкви Сан-Пабло-Апостол стоял сапотекский
храм, а под ним — глубокие и длинные тоннели. Именно там, утверждал де Бургоа,
жрецы проводили свои страшные ритуалы.
Название города Митла переводится как «место мертвых». Там селились жрецы и царедворцы. После прихода испанцев древнее святилище разрушили, вход в подземелье замуровали и возвели на этом месте церковь Сан-Пабло-Апостол.