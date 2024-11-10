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Археологи нашли в Мексике индейский портал в загробный мир

Источник:
РИА Новости
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Археологи Национального института антропологии Мексики обнаружили под католической церковью Сан-Пабло-Апостол в древнем городе Митла пустоты глубиной до 30 метров, связанные с преданием о портале в царство мертвых.

Пустоты не похожи на подвалы, поскольку тянутся далеко за пределы периметра здания. Они соединяются в сеть, простирающуюся под городом, приводит РИА Новости отчет археологов.

Эта находка подтверждает древнее предание индейцев-сапотеков, которое они оставили своим потомкам — майя и ацтекам. Ученым известно, что в подземелье совершали человеческие жертвоприношения. У некоторых капищ находили останки детей.

Согласно хроникам Франсиско де Бургоа, там находилось место для жертвоприношений и усыпальницы правителей, а за ними начинался «загробный мир».

Когда-то на месте церкви Сан-Пабло-Апостол стоял сапотекский храм, а под ним — глубокие и длинные тоннели. Именно там, утверждал де Бургоа, жрецы проводили свои страшные ритуалы.

Название города Митла переводится как «место мертвых». Там селились жрецы и царедворцы. После прихода испанцев древнее святилище разрушили, вход в подземелье замуровали и возвели на этом месте церковь Сан-Пабло-Апостол.

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