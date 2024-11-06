Дональд Трамп лидирует по итогам промежуточной обработки бюллетеней на выборах президента Соединенных Штатов.
По последним данным, Трамп собрал 198 голосов выборщиков, Камала
Харрис — 109 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков.
Подсчет еще не начался в западных штатах, поэтому ситуация
может измениться. Тем не менее, прогностическая модель газеты The New York
Times отдает Трампу победу с вероятностью 75%.
Для уверенной победы кандидатом нужно заручиться поддержкой так
называемых колеблющихся штатов: Висконсина, Пенсильвании, Мичигана, Джорджии,
Невады, Северной Каролины и Аризоны.
Трамп пока лидирует в Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Северной
Каролине. Мичиган и Аризона — за Харрис. В Неваде подсчет голосов еще начинался.