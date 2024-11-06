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Трамп лидирует по первым итогам выборов президента США

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп лидирует по итогам промежуточной обработки бюллетеней на выборах президента Соединенных Штатов.

По последним данным, Трамп собрал 198 голосов выборщиков, Камала Харрис — 109 голосов. Для победы нужно набрать 270 голосов выборщиков.

Подсчет еще не начался в западных штатах, поэтому ситуация может измениться. Тем не менее, прогностическая модель газеты The New York Times отдает Трампу победу с вероятностью 75%.

Для уверенной победы кандидатом нужно заручиться поддержкой так называемых колеблющихся штатов: Висконсина, Пенсильвании, Мичигана, Джорджии, Невады, Северной Каролины и Аризоны.

Трамп пока лидирует в Висконсине, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине. Мичиган и Аризона — за Харрис. В Неваде подсчет голосов еще начинался.

Как проходят выборы президента США

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Политика #Мир
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