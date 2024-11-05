Архаичный ритуал: как проходят выборы президента США

Выборы президента США начинаются во вторник, 5 ноября. Но отдавая голос, американцы будут выбирать не Камалу Харрис или Дональда Трампа, а выборщиков. В США действует сложная система избрания главы государства, придуманная два с половиной века назад. Как она устроена?

Система выборов президента Америка определена Конституцией США в 1787 году и с тех пор приобрела значение освященного веками ритуала. Но есть у нее и глубокий прагматический смысл.

США появились как конфедерация — свободный союз штатов. И президент поначалу считался лишь арбитром между ними. Роль главы государства со временем выросла, но система президентских выборов сохранилась. По сути, президента США выбирают штаты, а не простые избиратели.

Первый этап

Общенациональные выборы проходят отдельно в каждом из 50-ти штатов. Они назначаются в один день — это всегда первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года.

В США двухпартийная система. В стране господствуют две партии, сменяющие друг друга у власти, — республиканцы и демократы. Каждая из них в ходе долгой процедуры определяет своих кандидатов в президенты. В выборах принимают участие представители других партий и независимые кандидаты, но их шансы близки к нолю.

В день выборов избирателям предстоит поставить галочку у фамилии своего кандидата, Но, голосуя за него, они на самом деле голосуют за группу выборщиков от своего штата. Как правило, выборщики — это местный актив партий или доверенные лица кандидатов.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе (пропорционально количеству жителей), плюс два сенатора (их количество равное для всех регионов). Сейчас в коллегию выборщиков входят 538 человек.

Синие и красные штаты

Демократы (фирменный цвет — синий, символ — осел) — либералы. Они выступают за расширение социальных гарантий и повышение налогов. Республиканцы (цвет — красный, символ — слон) — консерваторы. Они ратуют за поддержку бизнеса и снижение налоговой нагрузки.

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В США есть два традиционных «яблока раздора» — это аборты и свободная продажа оружия. Демократы всегда выступают за право женщин на аборты и против продажи оружия. Республиканцы придерживаются диаметрально противоположной позиции.

Территория страны разделена на две практически равные половины. Одни штаты (синие) традиционно поддерживают демократов. Это, как правило, Восточное и Западное побережье с крупными городами. Другие штаты (красные) всегда голосуют за республиканцев. Это срединные и южные регионы.

Поэтому исход выборов в США решают колеблющиеся штаты. Это регионы так называемого «Ржавого пояса» (Висконсин, Мичиган и Пенсильвания) и «Солнечного пояса» (Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина).

Второй этап

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования. В один и тот же день выборщики собираются в столице своего штата и голосуют.

В США действует принцип «победитель забирает все». Выигравшая партия назначает всех выборщиков региона. Иначе говоря, неважно, сколько голосов в штате набрал проигравший, победитель получит все голоса.

Список, подписанный и удостоверенный выборщиками, направляется опечатанным в Конгресс США, где спикер Сената (этот пост занимает вице-президент) в присутствии сенаторов и конгрессменов официально вскрывает опечатанные списки, после чего голоса подсчитываются.

Победителем выборов становится кандидат, набравший абсолютное большинство голосов (больше половины) выборщиков. При равном числе голосов победителя выбирает Палата представителей.

Фишка системы

Существование столь сложной системы регулярно подвергается сомнению. Но за ее сохранение работают два фактора. Первый — сила традиции, в которую «зашита» идея федерализма. Второй — защита интересов жителей Среднего Запада и Юга страны — типичной «одноэтажной Америки».

Дело в том, что небольшим штатам дана фора — пропорционально они имеют право на большее число выборщиков. Если бы не это обстоятельство, президентские выборы бы выигрывали кандидаты огромных космополитичных мегаполисов Восточного и Западного побережий — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и т.д.

А носителями традиционных американских ценностей и культуры являются жители Среднего Запада и Юга страны. Именно они относят себя к WASP (White Anglo-Saxon Protestant — белые англосаксонские протестанты) — потомкам первых волн колонистов XVII-XVIII веков, построивших США.

И это уже четырежды приводило к тому, что президентские выборы (1876, 1888, 2000 и 2016) выигрывал кандидат, набравший меньшее число голосов простых избирателей. Восемь лет назад фишка сработала на Трампа, может «стрельнуть» она и сейчас.