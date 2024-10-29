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Путин провел тренировку стратегических ядерных сил

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин по видеосвязи провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания по отработке пуска ракет, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что в условиях геополитической напряженности и появления новых внешних угроз России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности», — уточнил президент.

По словам Путина, «ядерная триада» продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире.

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В ходе учений с космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Атомные подводные лодки «Новомосковск» и «Князь Олег» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Президент отметил, что оснащенность ядерных сил современными образцами вооружения достигла примерно 94%. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет поддерживать свои ядерные силы на необходимом уровне, подчеркнул он.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

corrector

ТУТ ВОПРОС : ГДЕ ВУНДЕВАФЛЯ ФЭ -16 ?!! Они вообще существуют ????