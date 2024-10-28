Началась шестидневная рабочая неделя

Началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней и завершится только двумя выходными, среди которых День народного единства.

Продолжительная рабочая неделя начнется 28 октября и продолжится по 2 ноября. Последний день будет сокращенным на один час.

В субботу придется потрудиться из-за переноса выходного на 30 апреля. Благодаря этому россияне смогли отдохнуть в майские праздники с 28 апреля по 1 мая без перерыва.

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Затем на фоне празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать два дня подряд — в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Затем будет короткая рабочая неделя со вторника по пятницу.