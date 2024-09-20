Кадыров укорил Маска в удаленном отключении Tesla Cybertruck

Электромобиль Tesla Cybertruck, подаренный американским миллиардером Илоном Маском, был удаленно отключен и не работает, пожаловался глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает. <…> Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам Кадырова, автомобиль перестал работать недавно. До этого глава Чечни оснастил электрокар пулеметом и отправил его в зону боевых действий. По его словам, машина «прекрасно справлялась с боевыми задачами», демонстрировала «маневренность и хорошую защиту экипажа».

Глава Чечни 17 августа сообщил, что получил от «уважаемого Илона Маска» Tesla Cybertruck. Он признался, что «буквально влюбился» в Cybertruck Tesla, назвав его «мощным проектом».

Маск опроверг дарение под постом одного из пользователей соцсети X, написавшего, что бизнесмен поставил свой электрокар «врагу США, который находится под санкциями». «Вы серьезно настолько отсталый, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Потрясающе», — прокомментировал Маск.