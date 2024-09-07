Сухпайки из дела генерала Булгакова запретили к использованию

Экспертиза запретила использование сухих пайков, упомянутых в деле о хищении имущества у Министерства обороны.

«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению»,— пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков был арестован в июле. Его уголовное преследование связывают с делом о растрате в особо крупном размере в компании «Грязинский пищевой комбинат», которая занималась поставками в армию.

Его фигурантами являются члены совета директоров и акционеры комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. По версии следствия, менеджеры завышали расходы на изготовление продовольствия для Минобороны.

В частности, говядина в наборах заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.