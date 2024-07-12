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«Ростелеком» предупредил о сбоях в YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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«Ростелеком» выявил технические проблемы в работе оборудования Google, используемого для функционирования YouTube, говорится в сообщении компании.

«"Ростелеком" информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube», — сказано в сообщении.

Из-за проблем с эксплуатацией оборудования Google и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на обмен трафиком между операторами, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, отметили в «Ростелекоме».

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