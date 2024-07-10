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Совфед одобрил увеличение госпошлины за развод

Источник:
Sibnet.ru
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Совет Федерации одобрил изменения в российской налоговой системе. Среди прочего повысилась госпошлина на развод, если у супругов нет общих детей. С 650 рублей она увеличилась до 5 тысячи рублей.

Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. Пошлина за заключение брака осталась на прежнем уровне — 350 рублей.

Также повышаются госпошлины на другие услуги. Для выдачи аттестата нужно будет платить не 1,3 тысячи, а 2 тысячи рублей, за внесение изменений в документ — не 350 рублей, а 500 рублей, за выдачу дубликата — 2 тысячи рублей, а не 1,3 тысячи рублей.

Госпошлина за смену имени повысится с 1,6 тысячи до 5 тысяч рублей, за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния — с 650 до 700 рублей.

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pepelmetal

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