Анонсирована Sid Meier’s Civilization VII

Студия Firaxis Games анонсировала новую игру из легендарной серии «Цивилизация» — стратегия Sid Meier’s Civilization VII выйдет в 2025 году. Анонс состоялся в рамках презентации Summer Games Fest.

Подробности игрового процесса Civilization 7 пока не раскрываются, но уже известно, что игра одновременно выйдет на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch.

Также Firaxis Games представила первый трейлер, в котором демонстрируются разные исторические лидеры, сражающиеся друг с другом. Кадры реального геймплея обещают обнародовать в августе.

Игра относится к жанру пошаговой стратегии и сочетает в себе 4X, глобальную стратегию, варгейм и открытый мир. В Civilization игрок принимает ключевые решения в управлении цивилизацией на протяжении всего исторического времени.