НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Анонсирована Sid Meier’s Civilization VII

Источник:
Sibnet.ru
237 0

Студия Firaxis Games анонсировала новую игру из легендарной серии «Цивилизация» — стратегия Sid Meier’s Civilization VII выйдет в 2025 году. Анонс состоялся в рамках презентации Summer Games Fest.

Подробности игрового процесса Civilization 7 пока не раскрываются, но уже известно, что игра одновременно выйдет на ПК и консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch.

Также Firaxis Games представила первый трейлер, в котором демонстрируются разные исторические лидеры, сражающиеся друг с другом. Кадры реального геймплея обещают обнародовать в августе.

Игра относится к жанру пошаговой стратегии и сочетает в себе 4X, глобальную стратегию, варгейм и открытый мир. В Civilization игрок принимает ключевые решения в управлении цивилизацией на протяжении всего исторического времени.

Игры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Позиционный кризис: почему Россия не разгромила Украину
Путин пригрозил вооружить врагов Запада дальнобойным оружием
Генштаб России назвал дату окончания СВО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......