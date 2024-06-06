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Ученые заявили о пугающей скорости глобального потепления

Источник:
РБК
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Глобальное потепление на Земле беспрецедентно ускорилось, говорится в заявлении Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

«Потепление, вызванное деятельностью человека, увеличивается с беспрецедентной скоростью, <...> достигнув 0,26 градусов Цельсия за десятилетие в течение 2014–2023 годов», — приводит РБК отчет ученых.

Ученые связали ускорение потепления с сочетанием высокого уровня выброса парниковых газов и снижением силы аэрозольного охлаждения. При этом темпы роста выбросов CO2 за последнее десятилетие замедлились по сравнению с 2000-ми годами.

По мнению ученых, на планете настало «критическое десятилетие» из-за высоких темпов роста температуры. «Можно ожидать, что глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия будет достигнуто или превышено в течение следующих 10 лет», — предупредили исследователи .

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