Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» принципиально новой конструкции 11 апреля впервые взлетела с космодрома Восточный. Разгонный блок «Орион» вместе с малым спутником «Гагаринец» успешно вышел на опорную орбиту и дал старт космическому маркетингу.

Запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный Фото: © Пресс-служба Роскосмоса

«Ангара-А5» полетела в космос только с третьего раза — предыдущие пуски 9 и 10 апреля не состоялись. Они были отменены за несколько минут до старта: сначала — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потом — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.

Как прошел полет

Через 3 минуты 34 секунды после старта на высоте 80 километров произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Через 5 минут 25 секунд отделилась вторая ступень, еще через 14 секунд «Ангара А5» сбросила створки головного обтекателя.

Спустя 12 минут отключился двигатель третьей ступени и отделился орбитальный блок с испытательной полезной нагрузкой. В результате на низкую околоземную орбиту выведен малый космический аппарат «Гагаринец».

Наноспутник «Гагаринец»

Это кубсат, сверхмалый спутник формата Cubesat 3U. Создан российской частной компанией Avant Space, представляет собой прототип космического аппарата с системой лазерного проецирования, позволяющей с высоты 600 км формировать в ночном небе логотипы и тексты.

Это первый экспериментальный спутник с лазером, свет от которого можно будет видеть с Земли. В дальнейшем планируется сформировать группировку подобных спутников «Созвездие».

Изображения из космоса будут работать по принципу QR-кода, для считывания которых в будущем будет достаточно скачать бесплатное мобильное приложение. Космическую рекламу смогут увидеть невооруженным глазом жители 130 крупнейших городов мира. По информации разработчика, охват космической рекламы — 1 миллиард человек. Таким образом, одна рекламная трансляция заменить сотни тысяч билбордов по всей планете.

Фото: © https://avantspace.com/

Проекция будет включаться только во время прохождения группировки спутников над городами на несколько минут. Размещение логотипа на спутнике обойдется в 1 миллион долларов при заключении контракта до конца 2024 года. Заявки на рекламу в космосе уже принимаются.

В чем уникальность «Ангары-А5»

Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. Ее создание началось в 1995 году по указу президента Бориса Ельцина. Главная особенность ракеты — модульная конструкция с возможностью менять грузоподъемность.

Стартовая масса ракеты-носителя «Ангара-А5» — 773 тонны. У ракеты три ступени — на первой и второй используется жидкостный ракетный двигатель РД-191, на опорах — двигатель РД-0124А. Она может выводить на околоземную орбиту 24–24,5 тонны полезного груза.

Кроме этого, ракета не использует токсичное топливо на основе гептила, что сокращает экологические риски в районах падения ее ступеней и вблизи космодромов. «Ангару-А5» заправляют кислородом и керосином.

Гептил, который используется на тяжелых советских ракетах, известен своим сильнейшим токсичным и канцерогенным действием. По легенде, знаменитый конструктор Сергей Королев называл это топливо «чертовой отравой».

Помимо базовой «Ангары-А5» тяжелый вариант ракеты будет включать в себя другие версии. В разработке находятся «Ангара-А5М» увеличенной грузоподъемности и «Ангара-А5В» с кислородно-водородным двигателем. Кроме того, рассматривается создание многоразовой «Ангары-А5ВМ».



Почему «Ангара-А5» важна для России

«Ангара А5» — вторая серийная ракета-носитель тяжелого класса за всю историю отечественной космонавтики. До этого Россия могла запускать в космос тяжелые грузы только с помощью советского «Протона», запускаемого с Байконура в Казахстане.

В ближайшей перспективе «Ангара А5» заменит «Протон-М», это гарантирует доступ к геостационарной орбите с территории России. До запуска «Ангары» с Восточного в Амурской области российская космическая программа зависела от зарубежного космодрома.

«Ангара-А5» позволит России полноценно вернуться в космическую гонку с Китаем и США — новая ракета сможет вывести на орбиту модули перспективной Российской орбитальной станции. С учетом более высокой по сравнению с «Протонами» грузоподъемности на сборку станции потребуется 10-12 пусков.

Кроме этого, «Ангара-А5» и ее более грузоподъемные модификации будут использоваться для будущей лунной программы и полетов на Марс. Роскосмос рассчитывает, что летные испытания новой ракеты завершатся уже в 2025 году.

По оценкам главы Роскосмоса Юрия Борисова, ракета еще не набрала нужного уровня надежности и готовности, сейчас фактически дан старт летно-конструкторским испытаниям, которые должны выявить все недочеты. Но уже к 2028 году ракете-носителю «Ангара-А5» предстоит запускать пилотируемый корабль.