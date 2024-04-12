Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» принципиально новой конструкции 11 апреля впервые взлетела с космодрома Восточный. Разгонный блок «Орион» вместе с малым спутником «Гагаринец» успешно вышел на опорную орбиту и дал старт космическому маркетингу.
«Ангара-А5» полетела в космос только с третьего раза — предыдущие пуски 9 и 10 апреля не состоялись. Они были отменены за несколько минут до старта: сначала — из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока, потом — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.
Как прошел полет
Через 3 минуты 34 секунды после старта на высоте 80 километров произошло штатное отделение первой ступени ракеты. Через 5 минут 25 секунд отделилась вторая ступень, еще через 14 секунд «Ангара А5» сбросила створки головного обтекателя.
Спустя 12 минут отключился двигатель третьей ступени и отделился орбитальный блок с испытательной полезной нагрузкой. В результате на низкую околоземную орбиту выведен малый космический аппарат «Гагаринец».
Наноспутник «Гагаринец»
Это кубсат, сверхмалый спутник формата Cubesat 3U. Создан российской частной компанией Avant Space, представляет собой прототип космического аппарата с системой лазерного проецирования, позволяющей с высоты 600 км формировать в ночном небе логотипы и тексты.
Это первый экспериментальный спутник с лазером, свет от которого можно будет видеть с Земли. В дальнейшем планируется сформировать группировку подобных спутников «Созвездие».
Изображения из космоса будут работать по принципу QR-кода, для считывания которых в будущем будет достаточно скачать бесплатное мобильное приложение. Космическую рекламу смогут увидеть невооруженным глазом жители 130 крупнейших городов мира. По информации разработчика, охват космической рекламы — 1 миллиард человек. Таким образом, одна рекламная трансляция заменить сотни тысяч билбордов по всей планете.
Проекция будет включаться только во время прохождения группировки спутников над городами на несколько минут. Размещение логотипа на спутнике обойдется в 1 миллион долларов при заключении контракта до конца 2024 года. Заявки на рекламу в космосе уже принимаются.
В чем уникальность «Ангары-А5»
Тяжелая ракета «Ангара-А5» — первая разработанная в России после распада СССР. Ее создание началось в 1995 году по указу президента Бориса Ельцина. Главная особенность ракеты — модульная конструкция с возможностью менять грузоподъемность.Стартовая масса ракеты-носителя «Ангара-А5» — 773 тонны. У ракеты три ступени — на первой и второй используется жидкостный ракетный двигатель РД-191, на опорах — двигатель РД-0124А. Она может выводить на околоземную орбиту 24–24,5 тонны полезного груза.
Кроме этого, ракета не использует токсичное топливо на основе гептила, что сокращает экологические риски в районах падения ее ступеней и вблизи космодромов. «Ангару-А5» заправляют кислородом и керосином.
Гептил, который используется на тяжелых советских ракетах, известен своим сильнейшим токсичным и канцерогенным действием. По легенде, знаменитый конструктор Сергей Королев называл это топливо «чертовой отравой».
Помимо базовой «Ангары-А5» тяжелый вариант ракеты будет
включать в себя другие версии. В разработке находятся «Ангара-А5М» увеличенной
грузоподъемности и «Ангара-А5В» с кислородно-водородным двигателем. Кроме
того, рассматривается создание многоразовой «Ангары-А5ВМ».
Почему «Ангара-А5» важна для России
«Ангара А5» — вторая серийная ракета-носитель тяжелого класса за всю историю отечественной космонавтики. До этого Россия могла запускать в космос тяжелые грузы только с помощью советского «Протона», запускаемого с Байконура в Казахстане.
В ближайшей перспективе «Ангара А5» заменит «Протон-М», это гарантирует доступ к геостационарной орбите с территории России. До запуска «Ангары» с Восточного в Амурской области российская космическая программа зависела от зарубежного космодрома.
«Ангара-А5» позволит России полноценно вернуться в космическую гонку с Китаем и США — новая ракета сможет вывести на орбиту модули перспективной Российской орбитальной станции. С учетом более высокой по сравнению с «Протонами» грузоподъемности на сборку станции потребуется 10-12 пусков.
Кроме этого, «Ангара-А5» и ее более грузоподъемные модификации будут использоваться для будущей лунной программы и полетов на Марс. Роскосмос рассчитывает, что летные испытания новой ракеты завершатся уже в 2025 году.
По оценкам главы Роскосмоса Юрия Борисова, ракета еще не набрала нужного уровня надежности и готовности, сейчас фактически дан старт летно-конструкторским испытаниям, которые должны выявить все недочеты. Но уже к 2028 году ракете-носителю «Ангара-А5» предстоит запускать пилотируемый корабль.