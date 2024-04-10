НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Бесконечная» картинка с динозавром удивила пользователей Сети

Источник:
Sibnet.ru
117 0

Новое видео цифрового художника Джесси Мартин набирает популярность в соцсетях — «бесконечную» картинку можно многократно увеличивать, просматривая новые нарисованные детали без потери качества изображения.

На экране сначала виден пейзаж с кораблем и динозавром вдали. Ископаемое существо постепенно становится ближе, через некоторое время оказывается, что его зубы — целый город, а в одном из домов скрывается настоящий бар.

Если приблизить стакан с коктейлем, внутри обнаружится бассейн с отдыхающими людьми. При этом шлем на одном из отдыхающих открывает новый мир, доступный для внимательного изучения.

Отмечается, что работа над «бесконечной» картинкой заняла у автора 64 часа. Для ее создания использовалось приложение с бесшовным холстом, который позволяет бесконечно увеличивать и уменьшать масштаб.

Еще по теме
Ростелеком представит собственные базовые станции
«Яндекс» запустил новую версию «Алисы»
МВД предупредило о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф» в App Store
Какие слова нельзя говорить незнакомцам по телефону
смотреть все
Хайтек #Интернет #Видеоновости
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
216339
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
20568
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
18835
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
21005
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
30655
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
202796
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
22309
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
22604
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
25239
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
40829
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Совершенно новый бензиновый двигатель разработали в России
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Полная версия игры «Смута» появилась на торрентах
Украинские военные потребовали обычное оружие
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

Гаврило Принцип

Трусики кружевные у него наверняка уже есть.