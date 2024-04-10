«Бесконечная» картинка с динозавром удивила пользователей Сети

Новое видео цифрового художника Джесси Мартин набирает популярность в соцсетях — «бесконечную» картинку можно многократно увеличивать, просматривая новые нарисованные детали без потери качества изображения.

На экране сначала виден пейзаж с кораблем и динозавром вдали. Ископаемое существо постепенно становится ближе, через некоторое время оказывается, что его зубы — целый город, а в одном из домов скрывается настоящий бар.

Если приблизить стакан с коктейлем, внутри обнаружится бассейн с отдыхающими людьми. При этом шлем на одном из отдыхающих открывает новый мир, доступный для внимательного изучения.

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Отмечается, что работа над «бесконечной» картинкой заняла у автора 64 часа. Для ее создания использовалось приложение с бесшовным холстом, который позволяет бесконечно увеличивать и уменьшать масштаб.