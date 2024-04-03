Башаров сравнил Кологривого с собой в молодости

Марат Башаров, который из-за пьяных скандалов в свое время лишился многих проектов, осудил поступок актера Никиты Кологривого, устроившего дебош в баре Новосибирска.

«Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант — это одно, мозги — это другое. Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала», — сказал Башаров телеграм-каналу «Звездач».

Никита Кологривый за дебош в Новосибирском баре отбывал наказание в виде ареста на семь суток. После освобождения он сказал, что обдумал свое поведение и будет совершать хорошие поступки.