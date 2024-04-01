Странное глубоководное существо попало на видео

Команда исследовательского проекта Smartex поделилась удивительными кадрами, полученными на дне океана в так называемой тихоокеанской зоне Кларион-Клиппертон.

На одном из видео ученым удалось запечатлеть забавное существо с множеством коротких ножек, полупрозрачным телом и большой звездообразной «короной» на голове. Его научное название — скотопланеса.

Такие инопланетные создания обитают на больших глубинах и питаются останками мертвого планктона на дне, «обнюхивая» ил своими ножками, пишет издание IFLScience. Это единственный вид голотурий в океане, которые передвигаются с помощью ног.

Зона Кларион-Клиппертон представляет особый интерес для ученых — это крупнейший на планете источник марганца, никеля и кобальта. Чтобы приступить к разработке этого участка мирового дна, специалистам сначала предстоит выяснить, как это повлияет на его обитателей.