НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Странное глубоководное существо попало на видео

Источник:
Sibnet.ru
386 0

Команда исследовательского проекта Smartex поделилась удивительными кадрами, полученными на дне океана в так называемой тихоокеанской зоне Кларион-Клиппертон.

На одном из видео ученым удалось запечатлеть забавное существо с множеством коротких ножек, полупрозрачным телом и большой звездообразной «короной» на голове. Его научное название — скотопланеса.

Такие инопланетные создания обитают на больших глубинах и питаются останками мертвого планктона на дне, «обнюхивая» ил своими ножками, пишет издание IFLScience. Это единственный вид голотурий в океане, которые передвигаются с помощью ног.

Зона Кларион-Клиппертон представляет особый интерес для ученых — это крупнейший на планете источник марганца, никеля и кобальта. Чтобы приступить к разработке этого участка мирового дна, специалистам сначала предстоит выяснить, как это повлияет на его обитателей.

Еще по теме
Обнаружены признаки неуловимого гравитона
Старение клеток человека остановили с помощью «бессмертных» тихоходок
Создана колючая поверхность для уничтожения вирусов
Уникальный вид сусликов обнаружен в Западной Сибири
смотреть все
Наука #Наука #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
Зеленский заговорил о переговорах с Россией
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин поручил сократить домашние задания школьникам
Россия бросит против ВСУ новое оружие
МИД потребовал от Украины арестовать «причастных к терактам»
Российские эксперты установили место сборки дронов ВСУ «Баба-яга»
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
53
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
46
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
37
СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
31
Путин подписал указ о весеннем призыве в Вооруженные силы
22
Мэр Парижа заявила, что российским олимпийцам не рады в городе