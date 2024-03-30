Демоверсия «Смуты» появилась в VK Play

Студия Cyberia Nova выпустила демоверсию игры «Смута» в VK Play. Интерактивное историческое пособие под названием «Смутное время» можно загрузить бесплатно. Полная версия «Смуты» выйдет 4 апреля.

Игроки могут познакомиться с локацией «Москва» из основной версии игры и опробовать некоторые ее механики. При этом не отрывок игры — демоверсия представляет собой виртуальную экскурсию по городу XVII века.

Пользователям доступно общение с жителями города, посещение боярских домов, прогулки по столичным улочкам. В конце виртуального путешествия можно будет проверить исторические знания.

Отмечается, что разработчики приложили значительные усилия, чтобы детально передать костюмы, оружие и здания той эпохи. Сюжет игры выстроен по мотивам романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.