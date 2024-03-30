НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Демоверсия «Смуты» появилась в VK Play

Источник:
Sibnet.ru
277 0

Студия Cyberia Nova выпустила демоверсию игры «Смута» в VK Play. Интерактивное историческое пособие под названием «Смутное время» можно загрузить бесплатно. Полная версия «Смуты» выйдет 4 апреля.

Игроки могут познакомиться с локацией «Москва» из основной версии игры и опробовать некоторые ее механики. При этом не отрывок игры — демоверсия представляет собой виртуальную экскурсию по городу XVII века.

Пользователям доступно общение с жителями города, посещение боярских домов, прогулки по столичным улочкам. В конце виртуального путешествия можно будет проверить исторические знания.

Отмечается, что разработчики приложили значительные усилия, чтобы детально передать костюмы, оружие и здания той эпохи. Сюжет игры выстроен по мотивам романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

Еще по теме
Игра Counter-Strike 2 получила гиперреалистичную карту
Steam представил сервис семейного доступа Families
Показаны уровни отмененной игры S.T.A.L.K.E.R.
Steam анонсировал тотальную весеннюю распродажу
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МЧС опубликовало список погибших в «Крокус сити холле»
Байден вновь публично оскорбил Путина
Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»
Зачем нужна кнопка WPS на роутере
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Новый рекорд: итоги выборов президента
Самое обсуждаемое
46
Главком ВСУ заявил о подготовке резервов для нового наступления
40
Устроившие теракт в «Крокусе» бежали в Киев
37
СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной
26
КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь
24
Байден вновь публично оскорбил Путина