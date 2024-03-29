Регионы запуска сетей 5G определили в России

Госкомиссия по радиочастотам определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G, сообщает Минцифры РФ в своем телеграм-канале.

Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции, отмечается в сообщении.

Создание механизма совместного использования радиочастот гражданскими и специальными пользователями в России было предусмотрено в проекте стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года.

Система динамического управления позволит операторам работать на занятых спецслужбами частотах. В рамках эксперимента будут опробованы технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами.