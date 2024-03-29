Пугачева объяснила молчание о трагедии в «Крокусе»

Певица Алла Пугачева спустя почти неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» высказалась на эту тему в соцсети.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной)», — написала Пугачева.

До этого на артистку обрушилась волна критики за то, что она не выразила соболезнования погибшим и пострадавшим в «Крокусе» в первые дни после теракта.

После публикации поклонники поддержали певицу, отметив, что не обязательно делать публичные заявления сразу после трагедии.