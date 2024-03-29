СК установил связь террористов из «Крокуса» с Украиной

Исполнители теракта в «Крокусе» получали денежные средства и криптовалюту с Украины, говорится в сообщении Следственного комитета.

«В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами», — сказано в сообщении.

В СК также отметили, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

У следствия есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления, добавили в ведомстве.

В СК также сообщили, что задержан еще один подозреваемый. По версии следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.