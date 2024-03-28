Мошенники стали представляться сотрудниками банков в аэропортах

Мошенники стали обманывать пассажиров в аэропортах, представляясь сотрудниками кредитных организаций, сообщил представители проект «Народного фронта» «За права заемщиков».

Мошенники предлагают пассажирам обновить банковские приложения, но на самом деле получают доступ к финансам и выводят деньги, пока человек находится в полете и не получает уведомлений о списании, рассказала «Известиям» коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Схемы, связанные с установкой стороннего вредоносного программного обеспечения на устройства жертв, появились достаточно давно, но в транспортных гаванях свою активность мошенники стали проявлять только сейчас, отмечают эксперты.

По их словам, мошенники вызывают доверие, поскольку в последнее время банки ищут возможности загружать мобильные приложения нестандартным способом. Из-за санкций утилиты крупнейших кредитных организаций удалили из магазинов App Store и Google Play.

Кроме того, банки уже много лет в своих маркетинговых стратегиях применяют оформление карт в залах ожидания аэропортов и вокзалов.

Аэропорты находятся под постоянным наблюдением правоохранителей и охраны, поэтому пассажиры не опасаются, что здесь их могут обмануть, пояснили в «Народном фронте»