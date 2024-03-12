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Ростелеком сделает российский интернет быстрее

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком завершил прокладку второй очереди Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи. В результате связь между крупнейшими городами России станет быстрее и надежнее, сообщает пресс-служба компании.

Готовый участок протяженностью в 765 километров расположен между Москвой и Петербургом. В будущем проект предлагает короткую и надежную альтернативу морским кабельным системам, проходящим через Индийский океан и Египет, часть из которых была недавно повреждена.

На данный момент готовая часть наземной магистрали составляет 1300 километров, всего в рамках проекта планируется проложить порядка 11 тысяч километров линии. Завершить все работы компания рассчитывает до конца 2025 года.

Магистраль соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке.

Для линии впервые в стране применили оптические волокна категории G.654Е с ультранизкими потерями. Этот материал обеспечивает передачу данных с пропускной способностью до 19,2 Тбит/с.

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