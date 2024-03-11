Новый сезон детектива «Шифр» выйдет в Wink раньше премьеры на Первом

Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Wink покажут продолжение атмосферного детектива «Шифр» режиссера Веры Сторожевой за несколько месяцев до премьеры на Первом канале.

В четвертом сезоне, как и в предыдущих, будет 16 серий. Главных героинь с уникальными аналитическими способностями снова сыграют Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова.

В четвертом сезоне «Шифра», действие которого происходит в Москве 1950-х, четыре бывших сотрудницы ГРУ продолжают вести расследование особо запутанных дел. Но на этот раз все гораздо сложнее: их куратор Проскурин уволился из МУРа и перевелся в другой город. По его просьбе при МВД создается специальный аналитический отдел, куда приглашают девушек.

Героини соглашаются, хотя понимают, что конфликтов на новой работе не избежать. Им предстоит отправиться в Кисловодск, где видного партийного работника насмерть загрызли собственные собаки. В предсмертной записке он обвинил человека, погибшего много лет назад.

В продолжении «Шифра» также дебютировала Елена Петрова — вдова Сергея Пускепалиса, который играл подполковника Константина Проскурина в предыдущих сезонах.

Первые два эпизода четвертого сезона «Шифра» станут доступны на Кинопоиске и Wink 29 марта, далее по пятницам будет выходить по одной новой серии (с третьей по восьмую). Даты премьеры второй половины сезона (с девятой по шестнадцатую серии) будут объявлены позднее.