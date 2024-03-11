«Оппенгеймер» забрал все главные «Оскары»

Фильм «Оппенгеймер» получил главный «Оскар» за лучший фильм, также стал победителем в других ключевых номинациях.

Всего у «Оппенгеймера»семь статуэток: лучший фильм, лучший режиссер (Кристофер Нолан), лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший), лучшая оригинальная музыка, лучшая операторская работа, лучший монтаж.

Итог «Оскара-2024» оказался довольно предсказуемым. Именно «Оппенгеймеру» предсказывали победу с вероятность более 90%.

Другие победители «Оскара»

Статуэтки за главную женскую роль и женскую роль второго плана получили Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

«Оскар» за лучшую песню к фильму получила песня Билли Айлиш «What Was I Made for» к фильму «Барби».

Лучшим мультфильм стал «Мальчик и птица», который принес режиссеру Хаяко Миядзаки третий «Оскар».

Лучшим документальным проектом стал фильм «20 дней в Мариуполе». Картина выиграла все возможные награды на премиях предоскровской гонки.