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«Оппенгеймер» забрал все главные «Оскары»

Источник:
Sibnet.ru
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Оскар
Оскар
Фото: © TheAcademy, twitter.com/TheAcademy

Фильм «Оппенгеймер» получил главный «Оскар» за лучший фильм, также стал победителем в других ключевых номинациях.

Всего у «Оппенгеймера»семь статуэток: лучший фильм, лучший режиссер (Кристофер Нолан), лучшая мужская роль (Киллиан Мерфи), лучшая мужская роль второго плана (Роберт Дауни-младший), лучшая оригинальная музыка, лучшая операторская работа, лучший монтаж.

Итог «Оскара-2024» оказался довольно предсказуемым. Именно «Оппенгеймеру» предсказывали победу с вероятность более 90%.

Другие победители «Оскара»

Статуэтки за главную женскую роль и женскую роль второго плана получили Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).

«Оскар» за лучшую песню к фильму получила песня Билли Айлиш «What Was I Made for» к фильму «Барби».

Лучшим мультфильм стал «Мальчик и птица», который принес режиссеру Хаяко Миядзаки третий «Оскар».

Лучшим документальным проектом стал фильм «20 дней в Мариуполе». Картина выиграла все возможные награды на премиях предоскровской гонки.

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Топ комментариев

GammiPluh

Да с вами все ясно кто вы и чьи трупы считаете

mosquito__2010

Ты и сейчас солгал, пробивать очередное дно для вас это уже обыденность. Слив засчитан.

-Керя-

Китаю можно копировать а Ирану нет что ли.

PA3OPBY

Иран большая страна и это не жалко, чтобы еврогеев и пиндосию уничтожать вместе + вся азия их ненавидит