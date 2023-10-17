Фильм дня: «Оппенгеймер»

Зрители часто обращают внимание на рейтинг фильма перед его просмотром. Один из самых популярных сервисов, где можно узнать оценки — Internet Movie Database (IMDb), был запущен 17 октября 1990 года. В честь дня рождения IMDbвыбираем фильм-новинку, залетевший сразу в топ-50, — «Оппенгеймер».

По данным IMDb, рейтинг «Оппенгеймера»: 8.5. Это высокая оценка, учитывая, что фильмы-лидеры на сайте датируются 1990-ми годами. Поэтому биографическая драма режиссера Кристофера Нолана заслуживает внимания.

О чем фильм «Оппенгеймер»

В основе сюжета лежит биография американского физика Роберта Оппенгеймера, стоявшего во главе первых разработок ядерного оружия.

В историю вошли важные знакомства героя, которые привели его к цели всей жизни, а также две любовные истории, которые во многом повлияли на его решения, и важные исторические моменты — атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

Чем хорош «Оппенгеймер»

Нолан избежал клеше, когда показывают детство и тернистый путь героя к триумфу. Наоборот, с первых минут просмотра сюжет может показаться слегка запутанным — несколько хронологических линий пересекаются. Но уже к кульминации они становятся настолько близки, что остается только наслаждаться и ждать развязки.

«Оппенгеймер» напрочь лишен американского пафоса, гордости за нацию, создавшую такое мощное оружие. Режиссер дает зрителю возможность самому решить: герой Оппенгеймер или враг.

Операторская съемка и монтаж заслуживают отдельной похвалы за сильную картинку и за детали, позволяющие лучше понять мотивацию и переживания героев.

И напоследок — актерский состав. Сложно представить фильмы Нолана без звезд, здесь же собрался целый отряд лучших из лучших. Главная роль у Киллиана Мерфи, условного антагониста сыграл Роберт Дауни—младший, важная роль отведена Мэтту Деймону.

Кроме них в фильме снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малек, Гари Олдман.

«Оппенгеймер» получил рейтинг в 8.5 на основе 461 тысячи отзывов меньше чем за полгода с момента выхода в прокат. Сейчас фильм занимает 47 место, но имеет все шансы подняться выше в рейтинге IMDb.