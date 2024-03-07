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Премьера сериала «Неверные» состоялась в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоялась в видеосервисе Wink, для просмотра доступны две первые серии.

В центре сюжета топовый адвокат Ольга Шилковская (Акиньшина). Как профессионал, она способна выиграть любое дело, но при этом героиня злоупотребляет алкоголем. Из-за этого с Шилковской разводится муж и забирает сына.

Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К ней приходят за помощью, когда уже нет возможности решить проблемы мирным путем. 

Ольга умеет найти нестандартные ходы, которые нередко находятся на очень тонкой грани. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

Смотреть «Неверные» в Wink

Кроме Акиньшиной, в «Неверных» снялись Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

snoo

и ранен в голову на колчаковских фронтах

Asd10

Пытается от сути съехать на несущественные детали. Типа укропская увертка такая... 🤣

Uynachalnica

Своих детей нет, но знает, когда их надо рожать...