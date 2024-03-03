Игру Doom запустили на зубной щетке. ВИДЕО

Культовую игру Doom запустили на «умной» зубной щетке, оснащенной небольшим экраном размером менее дюйма.

Для портирования игры энтузиаст взломал зубную щетку Evowera Planck Mini, которая обладает цветным дисплеем и установленной памятью размером всего 4 МБ. Также гаджет поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.

Чтобы Doom поместился на 4 МБ памяти, пришлось уменьшить число локаций и количество текстур в шутере. Перед этим энтузиаст поменял микроконтроллер щетки на собственную прошивку, пишет Hackster.

Отмечается, что главной проблемой в ходе эксперимента стало управление главным героем — ведь зубная щетка не предназначена для игр. В итоге к гаджету пришлось подключать беспроводную мышь.