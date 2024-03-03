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Игру Doom запустили на зубной щетке. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Культовую игру Doom запустили на «умной» зубной щетке, оснащенной небольшим экраном размером менее дюйма.

Для портирования игры энтузиаст взломал зубную щетку Evowera Planck Mini, которая обладает цветным дисплеем и установленной памятью размером всего 4 МБ. Также гаджет поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.

Чтобы Doom поместился на 4 МБ памяти, пришлось уменьшить число локаций и количество текстур в шутере. Перед этим энтузиаст поменял микроконтроллер щетки на собственную прошивку, пишет Hackster.

Отмечается, что главной проблемой в ходе эксперимента стало управление главным героем — ведь зубная щетка не предназначена для игр. В итоге к гаджету пришлось подключать беспроводную мышь.

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Игры #Экшены #Видеоновости
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вас сегодня оберегают, скажи спасибо , но я думаю ты успел прочитать мой вопрос.

Asd10

Никто вам и не обещал, что вам будет приятно.

mosquito__2010

Ваш бандеровский пронацистский режим действительно будет счищен с Украины. Последователи нацистских идей...

mosquito__2010

А ты почему не на СВО ? Ты школьник или инвалид ? ( Авдеевка уже полудурок, методички меняй оперативнее...