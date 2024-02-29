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Завершились съемки исторической драмы для Wink «Чистые»

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала
кадр из сериала "Чистые"
Фото: © онлайн-кинотеатр Wink

Съемки откровенной детективно-исторической драмы «Чистые» (18+) про мир роскоши и порока в столице Российской империи начала ХХ века сняли для видеосервиса Wink.

Действие сериала развернется в Санкт-Петербурге 1903 года. В столице империи расцветают серебряный век и декаданс, роскошь и пороки.

В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова).

Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе.

Роли в сериале также исполнили Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

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