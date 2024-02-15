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Ростелеком научит подростков кибербезопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком запустила на платформе сервиса «Лицей» бесплатный курс «Цифровое просвещение», который поможет подросткам разобраться в особенностях общения в интернете и повысить уровень цифровой грамотности.

Программа курса включает разделы «Кибербезопасность» и «Цифровой этикет», которые дополнены интерактивным тренажером для закрепления знаний, сообщает пресс-служба компании. Курс предназначен для школьников 5–11 классов.

Так, раздел «Кибербезопасность» состоит из трех уроков, в которых ученики узнают о распознавании логики мошенников, видах мошенничества и надежности паролей. Во втором разделе рассматриваются нюансы цифрового этикета при сетевом общении.

Одним из экспертов курса выступила автор книги «Цифровой этикет: как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова. Также в производство курса были вовлечены ученики Академии цифровых технологий.

Учебные материалы доступным языком объясняют, как обезопасить себя от кибермошенников, выстроить личные границы при общении с незнакомыми людьми и сформировать собственный положительный цифровой образ.

Для занятий в «Лицее» Ростелекома нужны только компьютер и интернет. Уроки доступны в любое время. Бесплатный курс по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков доступен по ссылке после регистрации.

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