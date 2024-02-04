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Эксперт подсказал, как проверить смартфон на прослушку

Источник:
«Прайм»
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Эксперт рассказал, как проверить, прослушивается ли смартфон. Для этого нужно выполнить несколько несложных действий.

Сначала нужно оценить очевидные моменты: перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи. Это может быть вызвано как объективными причинами, так и шпионскими действиями, рассказал «Прайм» преподаватель кафедры «Защиты информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Затем следует проверить смартфон с помощью антивирусных программ либо специальных USSD-команд. «Для разных типов устройств действуют разные команды — их легко найти в Интернете», — отметил Шутов.

Затем, по его словам, найденные сомнительные или явно лишние приложения следует удалить. Самый эффективный способ — сброс настроек смартфона до заводских и установка нового софта.

Но все это поможет отследить лишь непрофессиональный шпионаж. Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, простой россиянин ее, скорее всего, даже не заподозрит, заключил эксперт.

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