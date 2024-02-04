Эксперт подсказал, как проверить смартфон на прослушку

Эксперт рассказал, как проверить, прослушивается ли
смартфон. Для этого нужно выполнить несколько несложных действий.
Сначала нужно оценить очевидные моменты: перегрев
устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки
батареи. Это может быть вызвано как объективными причинами, так и шпионскими
действиями, рассказал «Прайм» преподаватель кафедры «Защиты информации» РТУ
МИРЭА Василий Шутов.
Затем следует проверить смартфон с помощью антивирусных
программ либо специальных USSD-команд. «Для разных типов устройств действуют
разные команды — их легко найти в Интернете», — отметил Шутов.
Затем, по его словам, найденные сомнительные или явно лишние
приложения следует удалить. Самый эффективный способ — сброс настроек смартфона
до заводских и установка нового софта.
Но все это поможет отследить лишь непрофессиональный
шпионаж. Если речь идет об оперативно-розыскной деятельности, простой россиянин
ее, скорее всего, даже не заподозрит, заключил эксперт.