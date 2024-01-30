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#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Как платить меньше за интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Сократить стоимость интернета реально, однако для этого нужно внимательно отслеживать выгодные предложения провайдеров. У компании Ростелеком существенно сэкономить могут участники программы «Бонус».

Они получают бонусы за привычные действия — например, за покупки и пополнение счета. После этого накопленные бонусы можно обменивать на скидку 25% на домашний интернет, а также подписки видеосервиса Wink.

Зарегистрироваться в программе лояльности можно через личный кабинет или мобильное приложение «Мой Ростелеком». На каждые внесенные на лицевой счет 100 рублей можно получить на свой бонусный счет в программе от одного до пяти бонусов в зависимости от статуса.

При этом статус присваивается в зависимости от количества подключенных услуг. Таким образом, программа лояльности поощряет за активное пользование услугами. Всего доступны пять градаций статуса.

  • 1 услуга — статус «Базовый»
  • 2 услуги — статус «Стандартный»
  • 3 услуги — статус «Серебряный»
  • 4 услуги — статус «Золотой»
  • 5 услуг — статус VIP

Участником программы стать просто — для этого достаточно авторизоваться в личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и перейти в раздел «программа Бонус». После этого подтвердить свое участие в программе, нажав кнопку «Подключить».

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