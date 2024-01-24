Ростелеком внедрит искусственный интеллект для обработки звонков

Ростелеком внедрит большую языковую модель отечественной разработки в свою систему речевой аналитики. ИИ-технологии помогут улучшить взаимодействие с клиентами и повысят эффективность обработки обращений, сообщает пресс-служба компании.

Использование ИИ-модели сделает общение с роботом максимально похожим на разговор с человеком. В частности, система речевой аналитики сможет автоматически оценивать звонки клиентов по чек-листам, хорошо понимать естественный язык и давать советы оператору.

Продвинутый ИИ сможет более точно переадресовывать обращения профильным специалистам, если проблема не может быть решена автоматизированным способом. Это должно поднять качество обслуживания клиентов.

«Обращения клиентов теперь будут обрабатываться еще более точно, но не менее человечно. Кроме того, прозрачность процессов дает возможность для принятия оперативных бизнес-решений нашими заказчиками и партнерами», — отмечается в сообщении.

Применение искусственного интеллекта позволит частично решить проблему дефицита сотрудников контакт-центров. В течение 2024 года компания инвестирует в разработку порядка 100 миллионов рублей.