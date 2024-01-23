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Представлен боевой пылесос с озвучкой из «Мира танков»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский бренд Redmond представил умный робот-пылесос, стилизованный под игровой танк. Новинка выпущена совместно с компанией Lesta Games, которая является разработчиком игры «Мир танков», сообщает пресс-служба производителя.

Пылесос Redmond VR1320S выполнен в тематическом дизайне с камуфляжной расцветкой и обладает узнаваемой озвучкой из «Мира танков». В частности, уборку робот начнет со словами: «К бою готов». Всего записано более 50 фраз.

В отличие от обычных пылесосов, пылесос-танк не только собирает пыль, но и проводит влажную уборку. Гаджет оснащен лазерным дальномером и датчиками высоты, поэтому не боится порогов. Способен работать до 140 минут.

Управлять пылесосом-танком можно с помощью приложения Redmond Robot. Устройство способно проводить уборку по заданному расписанию, а также руководствоваться заданными «виртуальными стенами», чтобы не заезжать, куда нельзя.

Тариф «Игровой» от Ростелекома дает преимущества в «Мире танков»: бесконечный премиум аккаунт, эксклюзивный танк, две арендных бронемашины каждый месяц, бонусы и дополнительные призы в различных игровых событиях.

Серия лимитирована — всего выпущено 4 тысячи таких пылесосов. Каждый прибор в серии роботов-пылесосов Redmond VR1320S продается в коробке, чей дизайн стилизован под игру «Мир Танков». Стоимость гаджета — 36 тысяч рублей.

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