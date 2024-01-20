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Ростелеком раздаст подарки игрокам Battle Teams 2

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком раздаст щедрые бонусы в онлайн-игре Battle Teams 2 абонентам тарифа «Игровой».

Так, подписчики «Игрового» могут ежедневно получать 20 золотых монет и +15% опыта оружия, что сделает игровой процесс более комфортным. Чем больше стаж в игре и на тарифе, тем больше крутых скинов и эксклюзивных наборов становится доступно.

Для новичков Ростелеком подготовил особые подарки — при первом подключении опции VK Play геймеров ждет штурмовая винтовка M4A1 «Хакер». Первая тысяча участников получит уникальный скин оружия M590A1 Хакер.

Чтобы получить уникальные игровые бонусы нужно: подать заявку на подключение тарифа «Игровой», привязать аккаунт Ростелекома к игровой платформе и выбрать опцию VK Play и указать ID игрового аккаунта Battle Teams 2.

Battle Teams 2 — мультиплеерный шутер в альтернативном мире будущего с атмосферными картами, яркими персонажами, а также внушительным выбором оружия с широкими возможностями кастомизации.

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