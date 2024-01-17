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Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Представители студии GSC Game World назвали новую дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Релиз должен состояться 5 сентября 2024 года.

Разработчики подчеркнули, что на этот раз дата выхода игры окончательная. Таким образом, релиз в очередной раз был перенесен, ранее студия планировала выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в первом квартале 2024 года.

Скорее всего, финальные билды шутера появятся на летних игровых выставках. Разработка шутера стартовала в 2018 году. Первоначально GSC Game World рассчитывали представить игру еще в 2022 году.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на ПК, а также Xbox Series X/S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода. При этом разработчики предупредили, что в России шутер официально продаваться не будет.

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