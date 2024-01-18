НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Хватит одной капли: как разбавлять святую воду

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Святая вода в церковной бутылке
Фото: © Sibnet.ru
Капля святой воды может освятить любую емкость с обычной водой. Но разбавлять святую воду нужно правильно. Как «работает» крещенская вода и в чем ее целебная сила?

Священники освящают воду два дня — в Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение (Богоявление) 19 января. Вода в оба дня одинаково святая.

Также считается, что любая вода, даже из-под крана, будет святой в ночь с 18 на 19 января. Якобы можно набирать ее с вечера 18 января (с 18.00) и до обеда 19 января. Но церковь это не поощряет.

«За всю воду, которая идет из крана, я ответственность на себя взять не смогу. А вот за ту воду, которая освящается в церкви особым чином, с особыми молитвами, за эту освященную воду готов поручиться. Что течет и капает из водопровода, не могу за это сказать», — сказал председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Как разбавлять святую воду

Крещенская вода, которую набирают в храме, не теряет своих чудесных свойств: она не портится, не мутнеет. Все верующие могут прийти в храм и запастись водой до следующего праздника. И необязательно приносить с собой огромные бутыли и набирать, что называется, впрок.

Считается, что даже капля крещенской воды, добавленная к простой воде, освящает ее, в одной капле агиасмы (освященной воды) содержится вся благодать явившегося Господа. Поэтому Крещенской водой можно разбавлять обычную.

Делают это благоговейно: над емкостью с обычной водой читают молитву к Господу. После этого вливают немного крещенской воды крестообразно, со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Можно ли добавлять святую воду в напитки

Освященную воду нужно употреблять в чистом виде, не мешая с другими продуктами или напитками.

«Обращаться с водой надо как со святыней. Ни пол мыть, ни суп на ней варить не нужно», — сказал отец Димитрий. То есть, освященную воду нельзя добавлять в чай, кофе, молоко и даже лекарственные напитки.

Церковь предписывает пить святую воду в чистом виде натощак, с верой и молитвой, тогда она принесет пользу душе и телу. 

Можно пить и в другое время, если на то есть причины. Например, человек уже завтракал, но во время болезни хочет выпить святой воды, запрета нет. Главное, не забывать читать молитву.

Еще по теме
Патриарх Кирилл поздравил с наступающим Рождеством
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Буддийский лама предрек неудачи двум знакам в 2021 году
Буддийский лама перечислил признаки потери души
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью
Россия полностью отключит украинские дроны
Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США
Обсуждение (0)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

EvgenAEY

"Мы стали жить лучше!" кричало правительство"Мы рады за вас" ответил народ

Danilon

"Решивших развестись россиян в качестве наказания нужно отправлять в зону военной спецоперации на Украине..."...

pepelmetal

Вы рагульки в своём параллельном мире до сих пор?

pepelmetal

Ну это решать только России, никак не бабколюбам!