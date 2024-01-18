Хватит одной капли: как разбавлять святую воду

Капля святой воды может освятить любую емкость с обычной водой. Но разбавлять святую воду нужно правильно. Как «работает» крещенская вода и в чем ее целебная сила?

Священники освящают воду два дня — в Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение (Богоявление) 19 января. Вода в оба дня одинаково святая.

Также считается, что любая вода, даже из-под крана, будет святой в ночь с 18 на 19 января. Якобы можно набирать ее с вечера 18 января (с 18.00) и до обеда 19 января. Но церковь это не поощряет.

«За всю воду, которая идет из крана, я ответственность на себя взять не смогу. А вот за ту воду, которая освящается в церкви особым чином, с особыми молитвами, за эту освященную воду готов поручиться. Что течет и капает из водопровода, не могу за это сказать», — сказал председатель отдела культуры Новосибирской епархии протоиерей Димитрий Сальников.

Как разбавлять святую воду

Крещенская вода, которую набирают в храме, не теряет своих чудесных свойств: она не портится, не мутнеет. Все верующие могут прийти в храм и запастись водой до следующего праздника. И необязательно приносить с собой огромные бутыли и набирать, что называется, впрок.

Считается, что даже капля крещенской воды, добавленная к простой воде, освящает ее, в одной капле агиасмы (освященной воды) содержится вся благодать явившегося Господа. Поэтому Крещенской водой можно разбавлять обычную.

Делают это благоговейно: над емкостью с обычной водой читают молитву к Господу. После этого вливают немного крещенской воды крестообразно, со словами: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Можно ли добавлять святую воду в напитки

Освященную воду нужно употреблять в чистом виде, не мешая с другими продуктами или напитками.

«Обращаться с водой надо как со святыней. Ни пол мыть, ни суп на ней варить не нужно», — сказал отец Димитрий. То есть, освященную воду нельзя добавлять в чай, кофе, молоко и даже лекарственные напитки.

Церковь предписывает пить святую воду в чистом виде натощак, с верой и молитвой, тогда она принесет пользу душе и телу.

Можно пить и в другое время, если на то есть причины. Например, человек уже завтракал, но во время болезни хочет выпить святой воды, запрета нет. Главное, не забывать читать молитву.