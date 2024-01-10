Wink составил рейтинг самых просматриваемых в праздники фильмов

Пользователи онлайн-кинотеатра Wink предпочли смотреть в новогодние праздники сказки и семейные фильмы.

Первое место в рейтинге самых просматриваемых в Wink фильмов заняла сказка «По щучьему веленью», которая также показывала высокие сборы в кинотеатрах.

На втором месте рейтинга еще один фильм –сказка «Баба Яга спасает мир», третью строчку заняла новогодняя комедия «Елки 10».

Также в топ-10 вошли «Одна дома», «Папины дочки. Новогодние», «Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения», «Баба Мороз и тайна Нового года», «Чебурашка», «Вызов», «Повелитель ветра».