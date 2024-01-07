Почему путь к сердцу мужчины лежит через секс

Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а на 20 сантиметров ниже, уверен семейный психолог Марк Бартон. Он объяснил, почему влюбленность у мужчин наступает после секса и интимная близость — главный триггер на женщину.

Анатомия

В организме человека существует блуждающий нерв, который идет от мозга к брюшной полости и отвечает за огромное количество процессов. В те моменты, когда мужчина употребляет вкусную еду, действительно через блуждающий нерв передаются определенные сигналы в мозговые центры, которые отвечают за эмоции. Мужчина получает кайф и наслаждение.

Но, как правило, мужчина питается не только дома и не только жена его кормит. Он может получить этот кайф, поев у мамы, в гостях, в ресторане, на работе. В современном мире нейроассоциации не фиксируют удовольствие от еды с одной женщиной.

С сексом — другая история. В ситуации, когда мужчина занимается сексом с женщиной, блуждающий нерв активно стимулируется. Передаются сигналы радости и удовольствия и фиксируются именно с конкретной женщиной.

Сексуальная природа мужчин

«Мужчина через сексуальную близость с женщиной пробуждает свою потребность в чувственности, это мужская природа. По-другому никак. Ни через пирожок, который он съел, нет. Он проявляет в себе желание любить и заботиться через сексуальную близость», — уверяет психолог.

Когда женщина активно взаимодействует с мужчиной на уровне его сексуальной природы, понимая ее, изучая ее, интересуясь, тогда он начнет сближаться с ней на уровне чувств. В нем просыпаются эмоции, желание защищать, его начинает тянуть к женщине, возникает беспокойство за нее, когда не рядом.

«Женщина должна понимать, что все, что связано с мужским членом, связано с желанием мужчины заботиться о вас, проявлять чувственность, щедрость и так далее», — резюмировал Бартон.