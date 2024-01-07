НАВЕРХ
Отношения
все Карьера Любовь Психо Стиль Праздник 18+

Почему путь к сердцу мужчины лежит через секс

Источник:
Sibnet.ru
547 2
Фото: © pxhere.com
Путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а на 20 сантиметров ниже, уверен семейный психолог Марк Бартон. Он объяснил, почему влюбленность у мужчин наступает после секса и интимная близость — главный триггер на женщину.

Анатомия

В организме человека существует блуждающий нерв, который идет от мозга к брюшной полости и отвечает за огромное количество процессов. В те моменты, когда мужчина употребляет вкусную еду, действительно через блуждающий нерв передаются определенные сигналы в мозговые центры, которые отвечают за эмоции. Мужчина получает кайф и наслаждение.

Но, как правило, мужчина питается не только дома и не только жена его кормит. Он может получить этот кайф, поев у мамы, в гостях, в ресторане, на работе. В современном мире нейроассоциации не фиксируют удовольствие от еды с одной женщиной.

С сексом — другая история. В ситуации, когда мужчина занимается сексом с женщиной, блуждающий нерв активно стимулируется. Передаются сигналы радости и удовольствия и фиксируются именно с конкретной женщиной.

Сексуальная природа мужчин

«Мужчина через сексуальную близость с женщиной пробуждает свою потребность в чувственности, это мужская природа. По-другому никак. Ни через пирожок, который он съел, нет. Он проявляет в себе желание любить и заботиться через сексуальную близость», — уверяет психолог.

Когда женщина активно взаимодействует с мужчиной на уровне его сексуальной природы, понимая ее, изучая ее, интересуясь, тогда он начнет сближаться с ней на уровне чувств. В нем просыпаются эмоции, желание защищать, его начинает тянуть к женщине, возникает беспокойство за нее, когда не рядом.

«Женщина должна понимать, что все, что связано с мужским членом, связано с желанием мужчины заботиться о вас, проявлять чувственность, щедрость и так далее», — резюмировал Бартон.

Еще по теме
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Гороскоп любви: пять самых совместимых пар по Зодиаку
Астрологи назвали самые неверные знаки Зодиака среди женщин
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
смотреть все
Отношения #Любовь #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Как выбрать презерватив
Самое популярное
Песков опроверг готовящееся «сенсационное» заявление Путина
МВД России ввело новые правила для мигрантов
Астролог Левин дал прогноз для России и мира на 2024 год
Нумеролог увидела точки ядерной войны в 2024 году
Обсуждение (2)
О самом главном
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Почему закрывают зеркала во время похорон
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

pepelmetal

Киев «крепко встанет на ноги и будет достаточно оружия и ресурсов» - Хахахах) вот это 95 квартал мочит...

Uynachalnica

Если не мешают, чего о них вспоминать? Так вот откуда свое вдохновение Скотт черпает в гостях...

Uynachalnica

Странно и очень, уже который раз за миллиардом никто не заходит, и уже который год подряд, к чему бы...

Asd10

Спутники мало что могут определить под крышами. Я считаю, что не все вна Украине бандеровцы. Привет майорам...