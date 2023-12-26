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Wink представил премьеры новогодних праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Елки 10»

«Елки 10», хит кинопроката «По щучьему велению» и другие премьеры состоятся в видеосервисе Wink в предновогодние дни.

Фильм-сказку «По щучьему велению» появится в Wink c 28 декабря, а премьера новогодней комедии «Елки 10» состоится уже 5 января.

Российская комедия «Одна дома», ставшая условным ответом американскому фильму, появится в коллекции Wink 29 декабря.

Два полнометражных фильма, с героями любимых сериалов, — «Папины дочки. Новогодние» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» станут доступны 28 и 29 декабря.

Среди других премьер — драмеди «Страсти по Матвею» (28 декабря), комедия «Моя ужасная сестра 2» (3 января), молодежная драма «Как заниматься сексом» (30 декабря), нашумевшая черная комедия «Дворец» (5 января).

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