Wink представил премьеры новогодних праздников

«Елки 10», хит кинопроката «По щучьему велению» и другие премьеры состоятся в видеосервисе Wink в предновогодние дни.

Фильм-сказку «По щучьему велению» появится в Wink c 28 декабря, а премьера новогодней комедии «Елки 10» состоится уже 5 января.

Российская комедия «Одна дома», ставшая условным ответом американскому фильму, появится в коллекции Wink 29 декабря.

Два полнометражных фильма, с героями любимых сериалов, — «Папины дочки. Новогодние» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» станут доступны 28 и 29 декабря.

Среди других премьер — драмеди «Страсти по Матвею» (28 декабря), комедия «Моя ужасная сестра 2» (3 января), молодежная драма «Как заниматься сексом» (30 декабря), нашумевшая черная комедия «Дворец» (5 января).