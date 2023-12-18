НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Wink объяснил исчезновение серии фильмов «Один дома»

Источник:
«Коммерсантъ»
338 0

Онлайн-кинотеатр Wink объяснил исчезновение с площадки серии фильмов «Один дома». Популярные фильмы больше не доступны для просмотра из-за истечения срока контракта российских площадок с американскими правообладателями.

«За последние два года наши зрители во многом переориентировались на российский контент, в том числе для семейного просмотра и детской аудитории», — уточнила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Один дома» —американская рождественская комедийная франшиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Всего было снято шесть фильмов, последний — в 2021 году. Права на кинокартины принадлежат американской компании Disney.

Еще по теме
Звезда «Слова пацана» раскрыл секрет сцен избиения
Гадаем на фильмах: что ждет в 2021 году?
Объявлена дата премьеры финального сезона «Трудных подростков»
Сериал «Плакса» Сергея Жукова побил рекорд в Wink
смотреть все
Новости #Wink #Кинематограф #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Регистрация в интернете
ТЕМА ДНЯ
Как замести цифровые следы
Шлейф персональных данных с годами становится все длиннее, а риски из-за доступа к ним посторонних лиц растут. Как правильно замести цифровой след?
Переход в Ростелеком со своим номером
#Мобильная связь
Как перейти в Ростелеком со своим номером
Перейти в Ростелеком с сохранением своего номера может абонент любого сотового оператора
 Измерение скорости интернета
#Интернет
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
 Группа «Семья» Ростелекома
#Мобильная связь
Что такое группа «Семья» Ростелекома и как это работает
Группа «Семья» у Ростелекома — это объединение пяти человек в единый счет для пользования мобильной связью
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
10 декабря
Что такое группа «Семья» Ростелекома и как это работает
8 декабря
Как перейти в Ростелеком со своим номером
7 декабря
Как посмотреть «Слово пацана» в Wink
26 ноября
Как замести цифровые следы
 Смотреть все