Wink объяснил исчезновение серии фильмов «Один дома»

Онлайн-кинотеатр Wink объяснил исчезновение с площадки серии фильмов «Один дома». Популярные фильмы больше не доступны для просмотра из-за истечения срока контракта российских площадок с американскими правообладателями.

«За последние два года наши зрители во многом переориентировались на российский контент, в том числе для семейного просмотра и детской аудитории», — уточнила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Один дома» —американская рождественская комедийная франшиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: «Один дома» (1990) и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).

Всего было снято шесть фильмов, последний — в 2021 году. Права на кинокартины принадлежат американской компании Disney.