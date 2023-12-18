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Ростелеком запустил подарочный адвент-календарь

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком запустил адвент-календарь подарков для пользователей сервисов «Лицей» и «Книги», сообщает пресс-служба компании.

Раздача сюрпризов проходит ежедневно на специальном сайте до 10 января. Пользователь может выбрать подарок, спрятанный в воздушном шарике. Там могут быть скидки и промокоды, полезные гайды и чек-листы, тесты и даже настоящее письмо от Деда Мороза.

Отмечается, что адвент-подарки доступны для всех действующих пользователей сервисов «Лицей» и «Книги» — даже без дополнительной регистрации в сервисах и подключенной подписки.

Нетрадиционные адвент-календари в онлайн-формате появились с развитием интернет-технологий. В цифровом виде они могут содержать купон на скидку, подписку, бесплатную доставку, ссылки на полезные материалы.

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