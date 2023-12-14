Определено расположение предвыборного штаба Путина

Избирательный штаб Владимира Путина разместится в Гостином дворе, откроется он ближе к концу месяца.

Прежде чем открыть штаб, необходимо, согласно закону «О выборах президента», зарегистрировать в ЦИК группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения, рассказали РБК источники.

Многофункциональный комплекс «Гостиный двор» (Ильинка, 4) включает в себя 84 тысячи квадратных метров офисных помещений класса B, художественную галерею, рестораны и кафе. Гостиный двор находится в собственности у АО «Ильинское подворье».

Там же, в Гостином дворе, штаб Путина располагался и перед президентскими выборами 2018 года. Тогда в штаб входили три сопредседателя (руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, глава медицинского центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин), начальник кремлевского управления по внутренней политике Андрей Ярин, ряд других чиновников Кремля, единороссов и представителей ОНФ.

Ярин войдет в штаб и в этот раз, будет его непубличным руководителем, ранее рассказывали источники РБК.

О своем намерении вновь участвовать в выборах Владимир Путин объявил 8 декабря, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР, командира батальона «Спарта» Артема Жоги.