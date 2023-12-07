Двигатель грузового самолета загорелся при взлете в аэропорту Улан-Удэ в четверг, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Борт смог благополучно приземлиться.

«Самолет сбросил топливо и совершил посадку. Пострадавших нет», — написал Цыденов в телеграм-канале.

Момент сброса топлива попал на видео — кадры, на которых из летящего самолета вытекает горящая струя, опубликовал телеграм-канал Shot.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, произошло возгорание левого двигателя самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар» выполнявшего грузовой рейс Улан-Удэ — Чжанчжоу. На борту находились пять членов экипажа.